Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала венгерского премьер-министра Виктора Орбана и осудила немецкого канцлера Фридриха Мерца из-за его словесных угроз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление политика журналистам в Будапеште.

«Что я, наоборот, считаю спорным — так это то, что мы предоставляем право вето. Но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», — сказала Ле Пен.

Она напомнила, что именно возможность сделать собственный выбор и определяет свободу страны.

Так французский политик отреагировала на слова Мерца в адрес Орбана, заблокировавшего выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро (более восьми триллионов рублей) и 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что убытки ЕС могут достичь трех триллионов евро к концу года. Введение санкций против российских энергоресурсов приведут к краху и деиндустриализации союза.