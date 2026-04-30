Лидер «Национального объединения» пообещал снять флаг ЕС с Елисейского дворца

Лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаг Евросоюза с Елисейского дворца, если станет президентом Франции. Об этом он заявил в интервью BFMTV .

«Я думаю, что оставлю только французский флаг, потому что это символ», — добавил он.

При этом первую поездку Барделла планирует совершить в Брюссель.

Выборы президента Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующий глава государства — Эммануэль Макрон — покинет пост.

Ранее глава партии, созданной Марин Ле Пен, предложил вернуть во Францию легальные публичные дома. По его словам, проституция — это реальность, и лучше избавить такие услуги от антисанитарии и других угроз.

Сама Ле Пен не может претендовать на должность главы государства из-за решения суда.