Sohu: Китай раскритиковал требования Трампа к Канаде по мосту Горди Хао

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном препятствии открытию моста Горди Хао, соединяющего США и Канаду, требуя при этом для своей страны не менее половины прав собственности на объект. В Китае сочли такие требования несправедливыми, учитывая, что Соединенные Штаты не участвовали в финансировании строительства моста. Об этом сообщил «ФедералПресс» со сслкой на публикацию китайского издания Sohu.

«Требование Трампа слишком неразумно. Соединенные Штаты не потратили ни пенни на мост, построенный другими, и теперь они напрямую хотят получить половину прав собственности», — отметили аналитики.

Мост имеет огромное значение для транспортной инфраструктуры: ежедневно по нему проезжает множество грузовиков, на которые приходится четверть потока грузов на американо-канадской границе. Если движение по мосту будет затруднено, это негативно скажется на бизнесе и рабочих местах с обеих сторон границы, а также усложнит жизнь простых людей.

Напомним, что это не первый случай давления США на Канаду. В январе 2026 года министр финансов США пригрозил введением 100-процентных пошлин на канадские импортные товары в случае заключения Канадой нового торгового соглашения с Китаем.