Трамп пригрозил Канаде пошлинами при заключении сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил, что если Канада и Китай заключат сделку, то на все канадские товары, поступающие в США, будут сразу введены пошлины в размере 100%. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары и продукты, ввозимые в США», — заявил американский лидер.

Трамп также заявил, что Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией и из-за этого останется без защиты. Вместо этого, указал президент, канадцы проголосовали за ведение бизнеса с КНР, который «поглотит их» в течение первого года.

Ранее Трамп отозвал приглашение в Совет мира у Канады. Американский лидер не уточнил причины, но подчеркнул, что это самый престижный когда-либо собранный совет лидеров.