Трамп пошутил о трех новых штатах США

Президент США Дональд Трамп во время торжественного ужина, организованного закрытым клубом «Альфальфа», пошутил про три новых штата в составе страны. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Авторы издания отметили, что Трамп надел парадную форму на фоне массовых протестов иммиграции и отправился на субботний ужин в клуб, где, по его словам, находились «люди, которых он ненавидит». В частности, гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон, на банк которого он подал в суд, и Дэвид Рубинштейн, уволенный им с поста главы Центра Кеннеди.

Американский лидер шутил о скором вторжении в Гренландию и бомбардировках Ирана. Некоторые его шутки гости встречали гробовым молчанием. Правда, потом Трамп заявил, что американцы не будут вторгаться на остров, ведь они собираются его купить.

«Я никогда не собирался делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия станет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил о проведении переговоров о контроле над Гренландией.