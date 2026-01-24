Канада выступает против строительства «Золотого купола» и из-за этого останется без защиты, и ее поглотит Китай. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Канада выступает против строительства „Золотого купола“ над Гренландией, хотя это сооружение могло бы защитить Канаду. Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который „поглотит их“ в течение первого года!» — написал американский лидер.

Ранее Трамп отозвал у Канады приглашение в Совет мира. Президент США лично обратился к премьер-министру Канады Марку Карни и заявил, что Совет мира — это самый престижный когда-либо собранный совет лидеров.

Возможно, решение Трампа было ответом на заявление Карни, что вся концепция «порядка, основанного на правилах», в которую мир заставляли верить десятилетиями, была грандиозной фикцией, созданной для поддержания американской гегемонии.