Политолог Кашин отметил, что давление США порождает недовольство в Канаде и Латинской Америке

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Кашин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил, что политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа усиливает антиамериканские настроения в соседних странах.

Специалист заметил, что американские попытки вмешательства приводят к негативным последствиям, создавая предпосылки для роста левых взглядов и ухудшения взаимоотношений в Канаде и Латинской Америке.

Политолог подчеркнул, что применение силовых методов диктатуры в рамках региона формирует длительный эффект, проявляющийся в усилении неприятия американского влияния, независимо от смены руководства.