Трамп назвал канадских политиков клоунами

Президент США Дональд Трамп подверг критике премьер-министра Канады Марка Карни и премьера провинции Онтарио Дага Форда на фоне обострения торговых разногласий между двумя странами. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Без США Канада не смогла бы выжить — оттуда они получают деньги. Из-за их плохого руководства, прежде всего, Карни и его приспешника Форда, им больше не позволено продолжать наживаться на США — ключе к их выживанию», — отметил он.

Американский президент заявил, что Канада получает значительную часть электроэнергии, нефти и газа через территорию США. Он также отметил, что Вашингтон на протяжении десятилетий оказывал поддержку соседней стране.

Заявления Трампа прозвучали после неудачи очередного раунда торговых переговоров. Ранее в понедельник он сообщил о планах США с 1 января 2027 года повысить до 50% пошлины на канадские автомобили, автокомпоненты и сталь.

Карни после этого заявил о подготовке ответных тарифных мер, которые должны вступить в силу 8 сентября. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир сообщил, что Белый дом пока не планирует новых встреч.