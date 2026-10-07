Трамп пообещал завершить девятую по счету войну

Президент США Дональд Трамп при беседе с журналистами в Овальном кабинете пообещал, что вскоре добьется завершения еще одной войны. Американский лидер также раскритиковал норвежский Нобелевский комитет за отказ в присуждении ему премии мира, сообщил ТАСС .

По словам Трампа, независимо от получения этой премии он делает намного больше ее лауреатов. Нобелевский комитет, отказавший ему ее присудить, сам себя дискредитировал.

«Я добился завершения восьми войн. На подходе еще одна», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что просто излагает факты, не хвастаясь. При этом напомнил, что экс-президенту США Бараку Обаме вручили премию мира в 2009 году, когда его только избрали и он вообще не имел представления, за что его так отметили.

Ранее Трамп подтвердил готовность к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным.