Трамп заявил о необходимости завершить конфликт с Ираном
Трамп: конфликт с Ираном нужно завершить по-хорошему или не очень
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном необходимо завершить, однако способ этого зависит от выбранного подхода. Об этом американский лидер сообщил на брифинге.
По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта развития событий — договориться или действовать жестче. Какой из них выберут, американский лидер пока не уточнил.
«Нам нужно закончить это, и вопрос лишь в том, каким путем мы хотим это сделать: по-хорошему или не очень», — сказал Трамп.
Он добавил, что ясность относительно дальнейших действий появится довольно скоро.
Ранее президент США объявил о планах построить в штате Мэриленд крупнейшую в стране верфь со времен Второй мировой войны.