Трамп заявил о необходимости завершить конфликт с Ираном

Трамп: конфликт с Ираном нужно завершить по-хорошему или не очень

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном необходимо завершить, однако способ этого зависит от выбранного подхода. Об этом американский лидер сообщил на брифинге .

По его словам, Вашингтон рассматривает два варианта развития событий — договориться или действовать жестче. Какой из них выберут, американский лидер пока не уточнил.

«Нам нужно закончить это, и вопрос лишь в том, каким путем мы хотим это сделать: по-хорошему или не очень», — сказал Трамп.

Он добавил, что ясность относительно дальнейших действий появится довольно скоро.

Ранее президент США объявил о планах построить в штате Мэриленд крупнейшую в стране верфь со времен Второй мировой войны.