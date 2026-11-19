Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен стать локомотивом развития региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита, сообщило РИА «Новости» .

«Мы полностью разделяем лозунг китайского председательства: „Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания“. Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что Россия поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации и является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона.

Путин отметил, что Москва продолжит реализацию совместных проектов и инициатив со странами — участницами АТЭС. По его словам, Россия приглашает все экономики АТР активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов. Один из них — международный транспортный коридор «Север — Юг».

Ранее Путин и президент США Дональд Трамп снова обменялись рукопожатиями.