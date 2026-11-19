Путин выступил на пленарном заседании саммита АТЭС
Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен стать локомотивом развития региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита, сообщило РИА «Новости».
«Мы полностью разделяем лозунг китайского председательства: „Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания“. Это масштабная задача, решать которую по силам именно АТЭС как крупнейшему экономическому форуму нашего общего макрорегиона», — заявил российский лидер.
Глава государства добавил, что Россия поддерживает проект итоговой Шэньчжэньской декларации и является неотъемлемой частью Азиатско-Тихоокеанского региона.
Путин отметил, что Москва продолжит реализацию совместных проектов и инициатив со странами — участницами АТЭС. По его словам, Россия приглашает все экономики АТР активно пользоваться возможностями новых транспортных маршрутов. Один из них — международный транспортный коридор «Север — Юг».
Ранее Путин и президент США Дональд Трамп снова обменялись рукопожатиями.