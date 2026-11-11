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    Путин рассказал об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями

    Фото: РИА «Новости»

    ОДКБ продолжает планомерную работу по оснащению коллективных сил современными видами оружия и техники, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Российский лидер добавил, что участникам совещания предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии коллективных сил.

    «Речь идет в том числе об их авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций», — пояснил Путин.

    Несколькими часами ранее прошло совещание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Президент назвал состоявшийся диалог обстоятельным и продуктивным.

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