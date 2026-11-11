Путин рассказал об оснащении сил ОДКБ современными вооружениями

ОДКБ продолжает планомерную работу по оснащению коллективных сил современными видами оружия и техники, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер добавил, что участникам совещания предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии коллективных сил.

«Речь идет в том числе об их авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций», — пояснил Путин.

Несколькими часами ранее прошло совещание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Президент назвал состоявшийся диалог обстоятельным и продуктивным.