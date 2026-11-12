Путин обсудил с Совбезом итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, на котором обсудили итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Информацию разместили на сайте Кремля.

На совещание пригласили членов российской переговорной делегации. Первым докладчиком выступил глава миссии помощник президента Владимир Мединский.

«Попросил их сегодня подойти и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они их видят, работы, которую они провели в Абу-Даби», — отметил Путин.

Встреча в Абу-Даби проходила 10–11 ноября. Центральной темой переговоров между Россией, Украиной и США стала архитектура европейской безопасности. Стороны конфликта договорились об обмене пленными, подробности сообщат позже.

Путин на встрече с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Глава государства поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в этом процессе.