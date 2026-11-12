Путин предложил провести гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек

Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек. Об этом сообщил ТАСС.

На встрече со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства высоко оценил опыт сотрудничества с представителями Украины при оказании помощи жителям Алешек. Он поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в этом процессе.

Путин предложил поручить провести аналогичную операцию в Константиновке уполномоченному по правам человека России Яне Лантратовой и ее украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

«В городе остаются сотни мирных граждан, Россия предлагает вывести их», — отметил он.

Президент принял американских эмиссаров в Кремле. Стороны обсудили прошедшие 10–11 ноября в Абу-Даби трехсторонние переговоры и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.