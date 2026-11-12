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    Путин предложил провести гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек. Об этом сообщил ТАСС.

    На встрече со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером глава государства высоко оценил опыт сотрудничества с представителями Украины при оказании помощи жителям Алешек. Он поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в этом процессе.

    Путин предложил поручить провести аналогичную операцию в Константиновке уполномоченному по правам человека России Яне Лантратовой и ее украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

    «В городе остаются сотни мирных граждан, Россия предлагает вывести их», — отметил он.

    Президент принял американских эмиссаров в Кремле. Стороны обсудили прошедшие 10–11 ноября в Абу-Даби трехсторонние переговоры и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.

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