Папа римский Лев XIV совершил прогулку на вертолете Ми-17 ВВС Перу до города Чиклайо после пастырского визита в район Санта-Крус-де-Сукчабамба. Об этом сообщил официальный сайт главного государственного телеканала латиноамериканской страны.

В Санта-Крус-де-Сукчабамба понтифик отслужил мессу для многочисленной аудитории.

«После приземления в Чиклайо папа римский вышел из самолета, поприветствовал экипаж и сфотографировался с военнослужащими, участвовавшими в операции», — отметил канал.

Путь занял примерно 40 минут. Во время визита в город папа римский посетил приход Непорочного Зачатия, где поклонился кресту, охраняющему Святые Дары и образ Христа из Сиде.

Ранее понтифику провели операцию по удалению опухоли. После выписки из больницы он провел традиционную молитву «Ангелус», обратившись к верующим на площади Святого Петра. Врачи поставили папе римскому диагноз легочная аденокарцинома.