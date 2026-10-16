Путин ужесточил требования к стратегическим предприятиям

Президент России Владимир Путин ужесточил требования к стратегическим предприятия об исполнении иностранных законов. Таким компаниям запретили распространять информацию о своей деятельности без согласования с российскими властями, это указано в документе , подписанном главой государства.

Без предварительного согласия они могут раскрывать данные, подлежащие раскрытию только по отечественным законам, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг. Также стратегическим предприятиям запретили отчуждать доли участия в иностранных организациях.

Указом им также запретили вносить изменения в договоры с иностранными контрагентами и другие, касающиеся коммерческой политики за рубежом.

Путин на форуме «Деловая Россия» назвал сильную и суверенную Россию залогом конкурентоспособности бизнеса. Глава государства отметил, что российские предприниматели ориентированы на развитие отечественного бизнеса. По его словам, они показали свою гражданскую позицию.