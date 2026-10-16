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    Путин ужесточил требования к стратегическим предприятиям

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин ужесточил требования к стратегическим предприятия об исполнении иностранных законов. Таким компаниям запретили распространять информацию о своей деятельности без согласования с российскими властями, это указано в документе, подписанном главой государства.

    Без предварительного согласия они могут раскрывать данные, подлежащие раскрытию только по отечественным законам, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми в связи с выпуском, обращением и приобретением ценных бумаг. Также стратегическим предприятиям запретили отчуждать доли участия в иностранных организациях.

    Указом им также запретили вносить изменения в договоры с иностранными контрагентами и другие, касающиеся коммерческой политики за рубежом.

    Путин на форуме «Деловая Россия» назвал сильную и суверенную Россию залогом конкурентоспособности бизнеса. Глава государства отметил, что российские предприниматели ориентированы на развитие отечественного бизнеса. По его словам, они показали свою гражданскую позицию.

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