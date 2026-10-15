Путин назвал сильную и суверенную Россию залогом конкурентоспособности бизнеса

Сильное и суверенное государство является залогом развития конкурентоспособного бизнеса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», в работе которого он принял участие по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

«Работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что предприниматели в нынешних непростых условиях демонстрируют ответственную гражданскую позицию и стремятся вносить вклад в повышение качества жизни населения. По его словам, бизнес стал активной частью гражданского общества.

Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия» основали в 2001 году для представления интересов частных компаний несырьевого сектора. Сегодня она объединяет более 10 тысяч предпринимателей и имеет отделения в 89 регионах.