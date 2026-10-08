Захарова заявила, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой
Россия не намерена устраивать вооруженный конфликт с Западной Европой, страна никому не угрожает. Об этом заявила официальный представитель Кремля Мария Захарова на брифинге.
«Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооруженного конфликта с Западной Европой», — сказала она.
Ранее российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны активно пытаются сформировать у европейцев негативный образ России, представив ее как врага. По его словам, Запад пугает жителей Европы «неизбежным вторжением» с российской стороны.
Президент России Владимир Путин еще в ноябре прошлого года говорил, что Россия никому не угрожает. Он отмечал, что страна, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал.