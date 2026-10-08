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    Захарова заявила, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой

    Фото: РИА «Новости»

    Россия не намерена устраивать вооруженный конфликт с Западной Европой, страна никому не угрожает. Об этом заявила официальный представитель Кремля Мария Захарова на брифинге.

    «Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооруженного конфликта с Западной Европой», — сказала она.

    Ранее российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны активно пытаются сформировать у европейцев негативный образ России, представив ее как врага. По его словам, Запад пугает жителей Европы «неизбежным вторжением» с российской стороны.

    Президент России Владимир Путин еще в ноябре прошлого года говорил, что Россия никому не угрожает. Он отмечал, что страна, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал.

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