Захарова заявила, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой

Россия не намерена устраивать вооруженный конфликт с Западной Европой, страна никому не угрожает. Об этом заявила официальный представитель Кремля Мария Захарова на брифинге .

«Я на всякий случай повторю: Россия никому не угрожает. Президент России, министр иностранных дел России неоднократно заявляли об отсутствии у Москвы планов вооруженного конфликта с Западной Европой», — сказала она.

Ранее российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны активно пытаются сформировать у европейцев негативный образ России, представив ее как врага. По его словам, Запад пугает жителей Европы «неизбежным вторжением» с российской стороны.

Президент России Владимир Путин еще в ноябре прошлого года говорил, что Россия никому не угрожает. Он отмечал, что страна, как и другие ядерные державы, развивает свой стратегический потенциал.