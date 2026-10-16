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    Личная рекомендация президента: какой российский сыр оценил Владимир Путин

    Президент Путин похвалил качество сыра из Воронежской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин высоко оценил продукцию молочного холдинга из Воронежской области. Глава государства вспомнил о ней в ходе съезда «Деловая Россия», политика процитировало РИА «Новости».

    На форуме выступал основатель компании Штефан Дюрр. Он разговаривал с президентом, Владимир Путин отметил, что после запуска прошлого завода холдинга ему прислали сыр.

    Президент России назвал продукт «хорошим» и рекомендовал участникам съезда его попробовать.

    «Хороший сыр. Реально», — сказал глава России Владимир Путин.

    Компания Штефана Дюрра, «ЭкоНива», стала одним из крупнейших производителей сырого молока и молочных продуктов в России.

    Сам предприниматель получил российское гражданство в 2014 году, его отметили за заслуги перед отечественным сельским хозяйством.

    В сентябре 2026 года молочную ферму «ЭкоНива» в Подмосковье посещали и олимпийские чемпионы.

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