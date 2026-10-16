Российский лидер Владимир Путин высоко оценил продукцию молочного холдинга из Воронежской области. Глава государства вспомнил о ней в ходе съезда «Деловая Россия», политика процитировало РИА «Новости» .

На форуме выступал основатель компании Штефан Дюрр. Он разговаривал с президентом, Владимир Путин отметил, что после запуска прошлого завода холдинга ему прислали сыр.

Президент России назвал продукт «хорошим» и рекомендовал участникам съезда его попробовать.

«Хороший сыр. Реально», — сказал глава России Владимир Путин.

Компания Штефана Дюрра, «ЭкоНива», стала одним из крупнейших производителей сырого молока и молочных продуктов в России.

Сам предприниматель получил российское гражданство в 2014 году, его отметили за заслуги перед отечественным сельским хозяйством.

В сентябре 2026 года молочную ферму «ЭкоНива» в Подмосковье посещали и олимпийские чемпионы.