Личная рекомендация президента: какой российский сыр оценил Владимир Путин
Президент Путин похвалил качество сыра из Воронежской области
Российский лидер Владимир Путин высоко оценил продукцию молочного холдинга из Воронежской области. Глава государства вспомнил о ней в ходе съезда «Деловая Россия», политика процитировало РИА «Новости».
На форуме выступал основатель компании Штефан Дюрр. Он разговаривал с президентом, Владимир Путин отметил, что после запуска прошлого завода холдинга ему прислали сыр.
Президент России назвал продукт «хорошим» и рекомендовал участникам съезда его попробовать.
«Хороший сыр. Реально», — сказал глава России Владимир Путин.
Компания Штефана Дюрра, «ЭкоНива», стала одним из крупнейших производителей сырого молока и молочных продуктов в России.
Сам предприниматель получил российское гражданство в 2014 году, его отметили за заслуги перед отечественным сельским хозяйством.
В сентябре 2026 года молочную ферму «ЭкоНива» в Подмосковье посещали и олимпийские чемпионы.