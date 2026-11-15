Россия выстраивает переговорный процесс по урегулированию на Украине с расчетом на достижение целей специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» .

«Линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции», — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что позицию по этому вопросу сформулировал и озвучил российский лидер Владимир Путин в 2024 году, и она остается неизменной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема урегулирования конфликта на Украине неразрывно связана с архитектурой безопасности на европейском континенте. Он подчеркнул, что одно без другого существовать не может.