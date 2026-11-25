Россия и Бруней продолжают сотрудничать и планируют вывести двусторонние отношения на продвинутый уровень. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировала пресс-служба Кремля.

По итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом в Москве он уточнил, что государства эффективно взаимодействуют в области безопасности, а в торгово-экономической сфере наметились хорошие тенденции для роста товарооборота.

«И российская, и брунейская стороны не собираются останавливаться на достигнутом, а настроены сообща вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что между странами уже действует безвизовый режим, который способствует развитию туризма, а также расширению двусторонних деловых, гуманитарных контактов.

Ранее Путин обратился к компаниям из Камбоджи. Он пригласил представителей иностранного бизнеса принять участие в Восточном экономическом форуме и Российской энергетической неделе.