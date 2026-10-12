Фермер из Истры отправил робота с огнеметом бороться с борщевиком

Фермер Олег Сирота из Истры решил уничтожить борщевик на своих полях необычным способом — он отправил бороться с вредителями робота Кузьмича с огнеметом. Видеозапись с машиной сыровар опубликовал в соцсети Instagram*.

В отличие от людей, роботу не страшны ожоги от ядовитого сока, который выделяет борщевик. Раньше Кузьмич опрыскивал сорняки по ночам, а теперь уничтожает их с помощью огнемета.

«Борщевик нас достал! Выдали Кузьмичу огнемет. Кому еще прислать такого работника?» — с иронией написал фермер.

Ранее биолог Роман Опарин озвучил самые действенные способы уничтожения борщевика Сосновского. Он предупредил, что ликвидировать необходимо точку роста растения, не допуская цветения.

Специалист рекомендовал такие способы, как механическое удаление, мульчирование, обработку гербицидами в фазе розетки и высев быстрорастущих злаков.