Кремль прокомментировал задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь»

Причины задержания в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука выяснят российские дипломаты. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что также сотрудники дипмиссии обеспечат защиту прав задержанного блогера.

«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», — объявил Песков.

О задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги и сопровождавшей пару съемочной группы в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября.

В команде проекта заявили, что группа въехала в страну для съемок Цетинского монастыря. Там особо подчеркнули, что команда не нарушала местное законодательство и находилась в Черногории легально.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что группу россиян задержали сотрудники спецслужб, которые наблюдали за ней несколько дней.