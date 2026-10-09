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    Кремль прокомментировал задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь»

    Песков: права задержанного в Черногории блогера Звинчука защитят дипломаты

    Фото: РИА «Новости»

    Причины задержания в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука выяснят российские дипломаты. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что также сотрудники дипмиссии обеспечат защиту прав задержанного блогера.

    «Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», — объявил Песков.

    О задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги и сопровождавшей пару съемочной группы в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября.

    В команде проекта заявили, что группа въехала в страну для съемок Цетинского монастыря. Там особо подчеркнули, что команда не нарушала местное законодательство и находилась в Черногории легально.

    Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что группу россиян задержали сотрудники спецслужб, которые наблюдали за ней несколько дней.

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