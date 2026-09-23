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    Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября

    Логвинов: выступление и пресс-конференция Лаврова в ГА ООН пройдут 26 сентября

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД России Сергей Лавров выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН и проведет пресс-конференцию в субботу, 26 сентября. Об этом ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

    «Выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября. В тот же день по итогам пребывания в Нью-Йорке глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию», — сказал дипломат.

    Ранее политический советник и политический психолог Сергей Маркелов отметил, что Лавров использует свое участие в ГА ООН в качестве трибуны, чтобы обратиться к недружественным странам. К государствам, прямой контакт с которыми сейчас невозможен. Кроме того, одна из целей Лаврова ­– очистить и перезагрузить организацию, «сделать ООН 2.0».

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