Правительство Венгрии расторгнет крупнейшую в Европе дорожную концессию

Новое правительство Венгрии намерено разорвать контракт с компанией по управлению автодорогами, подписанный предыдущим кабмином во главе с Виктором Орбаном, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Мадьяра, концессионное соглашение с компанией Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto на сумму 23 триллиона форинтов (более шести триллионов рублей) — крупнейшее в Европе и третье по величине в мире.

Глава кабмина и министр транспорта и инвестиций Давид Витези усмотрели в подписанном в 2022 году контракте коррупционную составляющую и обвинили предшественников в попытке хищения госсредств.

Руководство MKIF и парламентская фракция партии Орбана ФИДЕС отвергла обвинения. Депутаты напомнили, что на момент подписания договора Мадьяр и Витези работали в госструктурах, связанных с дорожным хозяйством.

Ранее министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил о готовности отказаться от российского газа в 2027 году.