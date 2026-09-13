Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал это решение в соцсети X .

Политик заявил, что французская казна испытала нехватку средств, а налоговая нагрузка на граждан продолжила расти. На этом фоне финансовая помощь Киеву лишь усилит давление на население Франции.

«У нас дома казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги, тем не менее, продолжают утекать в другие стороны», — написал Дюпон-Эньян.

Он также обвинил Евросоюз в расходовании средств на конфликты, которые не относятся к прямым интересам европейских стран. По словам политика, Брюссель одновременно с этим призывает жителей ЕС соглашаться на новые ограничения и жертвы ради поддержки Украины.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении Киеву дополнительного финансового транша. Средства направят на закупку ракет для систем ПВО Patriot, комплексов радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и беспилотников.