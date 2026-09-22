Россия заинтересована в реформировании ООН, поскольку полноценной альтернативы организации сегодня не существует. Об этом в комментарии 360.ru заявил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов, комментируя участие российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в неделе высокого уровня Генассамблеи.

По его словам, региональные объединения и международные клубы решают собственные задачи, но не способны заменить универсальную площадку для обсуждения общемировых проблем.

«Эта институция большая, она действительно имеет недостатки, потому что стала слишком политизированной, к ней можно относиться по-разному, но она решает [глобальные проблемы]», — отметил политолог.

Россия и другие крупные страны уже давно недовольны тем, как руководство ООН использует организацию, превратив ее из международного арбитра в политический рычаг, поэтому платформе требуется реформа.

«Очистить ООН, перезагрузить ООН, сделать ООН 2.0», — сформулировал эксперт одну из задач.

Он добавил, что Лавров использует свое участие в Генассамблее в качестве трибуны для обращения к недружественным странам, прямой контакт с которыми невозможен.

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