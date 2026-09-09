В Кремле прошел государственный обед в честь президента Вьетнама

В Грановитой палате Московского Кремля состоялся государственный обед в честь генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама и президента республики То Лама и его супруги Нго Фыонг Ли. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поблагодарил То Лама за конструктивные переговоры и открытое обсуждение двусторонней и международной повестки. Он отметил, что отношения двух стран выдержали испытание временем и сохранили взаимное уважение и поддержку.

«Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двусторонних отношений, сообща, честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Москва и Ханой развивают взаимодействие в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также сообща работают в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. В завершение обеда Путин предложил тост за дружбу и стратегическое партнерство России и Вьетнама, благополучие двух народов и здоровье гостей.

Ранее президент заявил о планах Москвы ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.