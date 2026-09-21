Лавров уличил ЕС в планах признать выборы в России недействительными

Лавров: в ЕС еще до выборов в России составили документ об их недействительности

В Евросоюзе заранее, еще до окончания парламентских выборов в России, составили заявление о мнимой недействительности голосования. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в беседе с ИС «Вести» .

«Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено, о том, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии», — заявил он.

По словам министра, ключевым ответом станет то, что в ближайшее время сообщат об итогах избирательной кампании.

Центризбирком России обнародует окончательные результаты выборов не ранее пятницы, 25 сентября.

ЦИК обработал уже свыше 90% бюллетеней. По предварительным итогам, четыре партии преодолели пятипроцентный порог и попадут в ГД по спискам. В их числе — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».