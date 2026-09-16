«А не потонут?» Лавров ловкой фразой загнал в тупик иностранного журналиста
Лавров с иронией оценил стремительный рост числа туристов из России на Мальдивах
Глава российского внешнедипломатического ведомства Сергей Лавров с иронией оценил стремительный рост числа туристов из России на Мальдивских островах. Поводом для шутки высокопоставленного дипломата стал вопрос журналиста на Международном фестивале молодежи, на ситуацию обратило внимание РИА «Новости».
Представитель мальдийской прессы рассказал, что россияне оказывают серьезное позитивное влияние на экономику этого островного государства. В прошлом году Мальдивы посетили 270 тысяч туристов из России. Местные власти допускают, что турпоток будет только расти.
В ответ глава российского МИДа с юмором поинтересовался, выдержит ли архипелаг такую массу людей.
«А острова-то не потонут у вас от этого?», — спросил Сергей Лавров.
Мальдивский архипелаг стабильно входит в топ самых востребованных экзотических направлений у граждан России. Россияне регулярно занимают первые места по объему въездного потока на острова. В 2026 году многие отели на Мальдивах предлагали скидки на проживание до 70%.