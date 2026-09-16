«А не потонут?» Лавров ловкой фразой загнал в тупик иностранного журналиста

Лавров с иронией оценил стремительный рост числа туристов из России на Мальдивах

Глава российского внешнедипломатического ведомства Сергей Лавров с иронией оценил стремительный рост числа туристов из России на Мальдивских островах. Поводом для шутки высокопоставленного дипломата стал вопрос журналиста на Международном фестивале молодежи, на ситуацию обратило внимание РИА «Новости» .

Представитель мальдийской прессы рассказал, что россияне оказывают серьезное позитивное влияние на экономику этого островного государства. В прошлом году Мальдивы посетили 270 тысяч туристов из России. Местные власти допускают, что турпоток будет только расти.

В ответ глава российского МИДа с юмором поинтересовался, выдержит ли архипелаг такую массу людей.

«А острова-то не потонут у вас от этого?», — спросил Сергей Лавров.

Мальдивский архипелаг стабильно входит в топ самых востребованных экзотических направлений у граждан России. Россияне регулярно занимают первые места по объему въездного потока на острова. В 2026 году многие отели на Мальдивах предлагали скидки на проживание до 70%.