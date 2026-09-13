Патрушев оценил реакцию Запада на слова Путина об ответе на попытки захвата судов

Западные страны услышали предупреждение президента России Владимира Путина об ответе на попытки захвата российских судов. Об этом помощник главы государства Николай Патрушев заявил ИС «Вести» .

Он отметил, что при этом западные страны не ориентируются исключительно на позицию России. Они руководствуются собственными интересами и продолжают вырабатывать санкции.

«То, что услышали, это так. Пока они не готовы. Но мы не можем исключать того, что это в дальнейшем будет опять», — сказал Патрушев.

Ранее Путин заявлял, что западные конкуренты БРИКС пытаются вернуть упущенное лидерство неприглядными методами. Среди них он назвал захваты морских судов, повреждение трубопроводов и объектов промышленности, а также санкции против несогласных.

Также президент заявил, что современный мир вступил в эпоху глобальных преобразований, а баланс сил изменился.