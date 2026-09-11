Вашингтон прикрывался борьбой с терроризмом для реализации геополитических планов и наращивания военного присутствия после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

По словам главы ведомства, Вашингтон воспользовался международной солидарностью и резолюцией, которая одобряла военную операцию и создание коалиции. Лавров считает, что это делалось не столько для борьбы с терроризмом, сколько для геополитических планов и расширения влияния.

Дипломат напомнил, что подобное повторялось неоднократно: в Афганистане, Югославии, Ираке, Ливии, Грузии и на Украине. По его мнению, так однополярный мир пытается удержаться в историческом процессе.

«Желание руководить и „однополярничать“ глубоко сидит у американцев», — заключил Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал опасными попытки сохранить однополярный мир.