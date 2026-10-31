Лавров призвал не верить словам украинских чиновников о Путине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не верить «украинским официальным лицам», которые заявили, что Киев стремится организовать встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Слова политика передало РИА «Новости» .

На пресс-конференции по итогам первого дня СМИД G20 журналист заявил, что некие «украинские официальные лица» утверждают, что Киев стремится организовать встречу Зеленского и Путина, а российская сторона настаивает на телефонном разговоре.

Лавров уточнил, где журналист взял эту информацию, на что ему ответили: «украинские официальные лица».

«Не верьте им», — коротко ответил глава МИД РФ.

Ответ российского министра вызвал смех в зале.

Ранее Лавров заявил, что если Зеленский желает встретиться с российским президентом, то ему нужно приехать в Москву. Путин пообещал обеспечить украинскому лидеру безопасность.