МИД России обвинил Нетаньяху в предвыборных взбросах об антисемитизме

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании нелепо. Этим жестом политик пытался набрать дополнительные очки перед выборами. Об этом представитель МИД России сообщило РИА «Новости».

«Попытки приписать Российской Федерации ведение некой антисемитской кампании выглядят особенно нелепо с учетом хорошо известного израильской стороне и неоднократно публично признанного ею факта, что <…> проявления антисемитизма в нашей стране практически отсутствуют», — сказал он.

Дипломат напомнил, что Израиль проигнорировал предложение сотрудничать в сфере кибербезопасности, а теперь обвинил Россию в причастности к ферме ботов, ведущих антисемитскую кампанию.

Поведение Нетаньяху связали в МИД России с предстоящими парламентскими выборами, а его заявление назвали медийным вбросом. Премьеру припомнили русскую поговорку «перекладывать с больной головы на здоровую», отметив, что отношение мира к Израилю определяется политикой его властей.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Нетаньяху очень сложным человеком.