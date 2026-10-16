Юрист Воропаев объяснил, как оспорить автоматическое прекращение прав из-за диагноза

С 1 марта 2027 года ГАИ будет прекращать действие водительских прав по медицинским противопоказаниям без решения суда. Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев пояснил, что граждане смогут обжаловать заключение врачей, сообщает Zvezdanews .

Воропаев подчеркнул, что прекращение действия прав по состоянию здоровья отличается от лишения прав — наказания за правонарушение. Водитель вправе обратиться в суд и оспорить решение медицинского учреждения или комиссии, установившей противопоказания.

По словам юриста, ГАИ выступит только исполнителем. Сведения о противопоказаниях будут поступать через обмен данными между Минздравом и МВД. Инспектор не сможет самостоятельно принимать такие решения на дороге.

Основанием для прекращения действия прав могут стать около 20 заболеваний и состояний. Воропаев назвал шизофрению, серьезные психические расстройства, эпилепсию, нарушения восприятия цвета, бинокулярную слепоту, отсутствие руки или стопы, постоянный тремор рук и заболевания вестибулярного аппарата.

При поступлении сведений о противопоказаниях у действующего водителя его обяжут пройти медосвидетельствование в течение трех месяцев. Кандидату в водители при наличии таких сведений откажут в выдаче удостоверения.