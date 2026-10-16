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    Юрист Воропаев объяснил, как оспорить автоматическое прекращение прав из-за диагноза

    С 1 марта 2027 года ГАИ будет прекращать действие водительских прав по медицинским противопоказаниям без решения суда. Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев пояснил, что граждане смогут обжаловать заключение врачей, сообщает Zvezdanews.

    Воропаев подчеркнул, что прекращение действия прав по состоянию здоровья отличается от лишения прав — наказания за правонарушение. Водитель вправе обратиться в суд и оспорить решение медицинского учреждения или комиссии, установившей противопоказания.

    По словам юриста, ГАИ выступит только исполнителем. Сведения о противопоказаниях будут поступать через обмен данными между Минздравом и МВД. Инспектор не сможет самостоятельно принимать такие решения на дороге.

    Основанием для прекращения действия прав могут стать около 20 заболеваний и состояний. Воропаев назвал шизофрению, серьезные психические расстройства, эпилепсию, нарушения восприятия цвета, бинокулярную слепоту, отсутствие руки или стопы, постоянный тремор рук и заболевания вестибулярного аппарата.

    При поступлении сведений о противопоказаниях у действующего водителя его обяжут пройти медосвидетельствование в течение трех месяцев. Кандидату в водители при наличии таких сведений откажут в выдаче удостоверения.

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