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    Парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина

    Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
    Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

    Парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

    Спикер Заур Аскендеров поздравил нового главу региона с избранием на высокую должность и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

    Федор Щукин юрист, входит в состав дисциплинарной комиссии Совета судей России. С апреля 2024 года он возглавлял Верховный суд Дагестана. В мае 2026 года его назначили исполняющим обязанности руководителя республики.

    Ранее бывший глава Дагестана Сергей Меликов стал членом Совета Федерации от Брянской области. Указ о назначении сенатора 30 сентября подписал губернатор Егор Ковальчук.

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