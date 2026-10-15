Парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Спикер Заур Аскендеров поздравил нового главу региона с избранием на высокую должность и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту.

Федор Щукин юрист, входит в состав дисциплинарной комиссии Совета судей России. С апреля 2024 года он возглавлял Верховный суд Дагестана. В мае 2026 года его назначили исполняющим обязанности руководителя республики.

Ранее бывший глава Дагестана Сергей Меликов стал членом Совета Федерации от Брянской области. Указ о назначении сенатора 30 сентября подписал губернатор Егор Ковальчук.