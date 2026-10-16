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    Лавров объяснил, почему с правительством талибов в Афганистане надо считаться

    Лавров: все больше стран понимают, что с правительством талибов надо считаться

    Фото: РИА «Новости»

    Все больше стран понимают, что правительство талибов в Афганистане — реальность, с которой надо считаться, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по безопасности в центральноазиатском регионе.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, российская сторона направляет свои политические усилия на консолидацию внешней поддержки властей в Кабуле и их деятельности, способствующей укреплению региональной безопасности.

    «Россия полностью разделяет видение, согласно которому Афганистан должен быть независимым, единым, мирным государством, свободным от войны и наркотиков», — подчеркнул министр.

    Также Лавров рассказал, что террористические группировки используют территорию разоренной страны как плацдарм. Он назвал самую опасную из них.

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