Небензя назвал встречу Лаврова с главой МИД ФРГ дипломатическим спектаклем

Встреча главы МИД Германии Йоханна Вадефуля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердила отсутствие у Берлина собственного мнения по вопросам внешней политики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Встречу на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН предложил провести Берлин. По оценке Небензи, глава МИД Германии не стал обсуждать вопросы по существу, а ограничился антироссийскими заявлениями в контексте украинского конфликта.

«Этот дипломатический спектакль лишь подтвердил отсутствие у нынешнего руководства ФРГ самостоятельной внешнеполитической линии и готовности к серьезному, взаимоуважительному диалогу с Россией», — сказал Небензя.

Встреча Лаврова и Вадефуля прошла в Нью-Йорке 26 сентября и продолжалась около 20 минут. Она стала первой встречей глав внешнеполитических ведомств России и Германии с момента начала СВО.