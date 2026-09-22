Отмену виз в Индию связали с ростом турпотока не менее чем на 50%

Россия и Индия продолжат обсуждение возможности введения безвизового режима для туристических групп. По оценке генерального директора туроператора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, отмена виз может привести к росту турпотока из России в Индию не менее чем на 50%. Об этом пишет ИА НСН .

Арутюнов отметил, что введение безвизового режима с Китаем в прошлом году увеличило туристический поток как минимум вдвое. Однако в случае с Индией рост будет не таким значительным из-за отсутствия общей границы.

Тем не менее Индия предлагает огромное разнообразие отдыха — от экскурсионных программ до пляжей. Сейчас индийскую визу получить несложно, она электронная, но сам процесс сбора документов и анкет может отпугнуть туристов. Кроме того, всегда существует вероятность отказа. Именно поэтому желание отправиться в полностью безвизовую страну возникает гораздо чаще.