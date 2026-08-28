Политолог Подлесный назвал отмену виз между РФ и Индией вызовом для туротрасли

Индия и Россия обсуждают отмену виз, причем для индусов это будет первый опыт подобного соглашения. Разумеется, перед тем как принять окончательное решение, странам нужно подготовить инфраструктуру. Однако политологи уверены, что курс на безвиз — признак того, что индийское правительство определилось с выбором долгосрочного партнера.

Индийский посол в Москве Винай Кумар заявил, что его страна и Россия работают над введением безвиза для туристов. Пока у Индии нет подобных соглашений ни с одной страной мира, поэтому россияне могут стать первопроходцами. Уже отменены сборы за электронные туристические визы на 30 дней.

Однако у экспертов есть вопросы к готовности инфраструктуры. Кандидат политических наук, руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный отметил в разговоре с 360.ru, что Индия — первая в мире по численности населения страна, и ее культура сильно отличается от российской.

«Мы должны учитывать, что возможности нашей туриндустрии небезграничны. При этом у нас с Китаем есть безвизовый въезд-выезд. И желание, и возможности у китайцев посетить Россию гораздо больше, чем у тех же индусов», — предупредил политолог.

Есть и политический аспект. По словам политолога, Индия долго балансировала между Россией и США, но сейчас делает разворот в сторону Москвы. Почему это не импульсивное, а долгосрочное решение и как на него повлияли США и Китай, читайте в материале 360.ru.