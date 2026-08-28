Сегодня 17:55 США подталкивают к России друзей. Индия снова заговорила о безвизе Политолог Подлесный: путь в фарватере США очень сильно ударит по Индии Фото: Belkin Alexey / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Индусы снова заговорили о безвизовом режиме с Россией. Похоже, они все же выбрали надежного партнера и союзника, хотя раньше долго колебались между российской стороной и Западом. Кандидат политических наук, руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал 360.ru, что окончательное решение Индии помог сделать пример КНР.

Индия заговорила о безвизе Индийский посол в Москве Винай Кумар заявил, что его страна и Россия работают над отменой виз для туристов. Пока ни с одной страной мира у Индии нет подобных соглашений, так что именно россияне могут оказаться пионерами в этом вопросе. Идею не раз обсуждали. В конце 2025 года о безвизовом режиме говорил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также о возможном отказе от оформления лишних бумаг для путешественников говорил и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников. Индийские власти уже смягчили визовую политику. С начала 2026 года страна отменила сборы за оформление электронных туристических виз на 30 дней: как для одиночных туристов, так и для групп. По данным статистики, в первой половине 2026 года турпоток между Россией и Индией вырос на 8%.

Фото: Туристы на фоне Тадж-Махал, Агра. Belkin Alexey / www.globallookpress.com

Условия для туризма Обмен документами об отмене виз — это простая техническая деталь, которой должна предшествовать подготовка инфраструктуры. Индия занимает первое место в мире по численности населения, напомнил 360.ru кандидат политических наук, руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Политолог уточнил, что нужно понимать, какой хлынет поток туристов: возможно, сотни тысяч индусов поедут увидеть Россию воочию. И всех их нужно будет где-то размещать, организовывать туристические маршруты. Плюс культура Индии сильно отличается от российской. В обеих странах нужно создать примерно равные условия для приезжих.

Мы должны учитывать, что возможности нашей туриндустрии небезграничны. При этом у нас с Китаем есть безвизовый въезд-выезд. А КНР тоже крупнейшая в мире страна по численности населения. И и желания посетить Россию, и возможностей у китайцев гораздо больше, чем, допустим, у тех же индусов. Геннадий Подлесный

Политика Индии Второй момент — сугубо политический. Индия в так называемый постсоветский период всегда пыталась балансировать между Россией и США, а также странами Запада, отметил политолог. Исходя из этой позиции, в российско-индийских отношениях порой возникают проблемные точки «Казалось бы, есть договоренности о поставках той же нефти или еще какого-то товара. Но вдруг это все замирает, поскольку в дело вмешивается не экономика, а большая политика. Сейчас Индия делает разворот в сторону России по простой причине: США не хотят видеть ее равноправным партнером», — уточнил Подлесный.

Фото: Базар, Дели. Pradeep Gaur / www.globallookpress.com

По его словам, Индия предпочтительна для США либо как страна-потребитель американских товаров, либо как поставщик дешевого сырья. А строить заводы, дороги, поднимать экономику, заниматься культурой, как это делает Россия, заокеанские партнеры не собираются. «До руководства Индии дошло наконец-то, что путь в фарватере США очень сильно ударит по интересам самой Индии, в первую очередь по экономическим», — пояснил Подлесный. Он уточнил, что Индии также придал смелости пример Китая, которому попытались было угрожать американцы. Прагматичные китайцы просто подсчитали, сколько они потеряют от санкций США, а сколько — если прекратят торгово-экономические отношения с Россией. Баланс сложился не в пользу США.

Фото: Уличный торговец, Индия. Belkin Aleksey / www.globallookpress.com

Выбор Индии Оживление вопросов безвиза — как раз один из показателей того, что Индия, как и Китай, сделала выбор в пользу многополярного мира, пусть даже об этом и не говорится напрямую: в политике не всегда нужны громкие заявления, подчас довольно фактов, заверил политолог.

Страны Западного полушария и Европы, которые сейчас пытаются вместе с американцами давить на Россию и решать свои исторические фантомные боли, непременно попытаются воздействовать на Индию. Вторичные санкции, третичные — какие угодно, — только бы попытаться затормозить сближение индусов и россиян. Геннадий Подлесный