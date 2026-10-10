Фильм, который не успели снять. За что в Черногории задержали команду «Рыбаря»
Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и четверых его спутников задержали в Черногории по подозрению в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Спустя восемь часов россиян освободили и выдали предписания о депортации. Что стало причиной задержания и как на него отреагировали в России — в материале 360.ru.
Как задержали команду «Рыбаря»
Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан на берегу Которского залива. Вместе с ним в руки полиции попали супруга Валерия и трое сотрудников проекта — Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко.
Операцию провели сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности Черногории.
Издание Vijesti опубликовало фотографии задержанных возле пятизвездочного отеля Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay. По данным редакции, именно там остановилась российская съемочная группа.
Источники журналистов в силовых структурах заявили, что получили информацию о визите команды Звинчука еще до ее прибытия и несколько дней наблюдали за россиянами.
Внимание силовиков привлек телеграм-канал «Рыбарь» с аудиторией около 1,5 миллиона подписчиков. Черногорские силовики охарактеризовали проект как российскую информационную сеть, связанную с пропагандой и иностранным влиянием.
Задержание основателя канала и съемочной группы объяснили пресечением предполагаемой гибридной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.
По словам источников, российская команда планировала снять документальный фильм о предстоящих изменениях визовой политики Черногории. Собеседники журналистов полагали, что авторы намеревались представить евроинтеграцию как процесс, угрожающий туризму.
На чем основывались выводы о содержании еще не снятого фильма, авторы материала не уточнили.
Тему визовой политики Звинчук публично обсуждал накануне задержания. В эфире телеканала «Соловьев Live» 8 октября он рассказал, что приехал в Черногорию и обратил внимание на опасения местных туроператоров, ожидающих сокращения туристического потока после введения виз для россиян.
В редакции «Рыбаря» заявили, что Звинчук и его спутники находились в Черногории на законных основаниях. По словам представителей проекта, журналисты планировали съемки в Цетинском монастыре, для которых заранее направили официальный запрос.
Цетинский монастырь — резиденция Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. В нем хранится десница Иоанна Крестителя, в свое время переданная в дар российскому императору Павлу I.
После революции святыню вывезли из России, а в 2006 году временно привезли обратно для поклонения верующих. Тогда реликвия также побывала в Белоруссии и на Украине.
В редакции подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства участники съемочной группы не совершали. После задержания команда проекта связалась с МИД России и попросила о помощи в освобождении коллег.
Как в России отреагировали на задержание Звинчука
Российское посольство в Черногории потребовало от местных властей объяснить причины задержания Михаила Звинчука и его спутников, а также обеспечить к ним консульский доступ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего и поддерживают контакт со всеми заинтересованными сторонами.
«Работа ведется, проясняем обстоятельства, находимся со всеми в контакте», — заявила Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что дипломаты займутся защитой прав задержанных. Он также предупредил об опасности поездок в европейские страны.
«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», — подчеркнул представитель Кремля.
Резко отреагировал на произошедшее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что россиянам не стоит посещать европейские страны даже с добрыми намерениями, поскольку там, по его мнению, на них объявлена охота.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что задержанных могут передать Украине, после чего их возвращение в Россию станет сложнее.
«Вернем, конечно, но натерпятся коллеги», — написала она.
Симоньян призвала россиян воздерживаться от поездок в страны, в безопасности пребывания в которых они не уверены, даже если формально въезд туда разрешен.
Почему власти Черногории решили депортировать Звинчука
Полиция Черногории сообщила, что после проверки пятерых граждан России их дальнейшее пребывание в стране признали угрозой национальной и внутренней безопасности.
На основании закона об иностранцах россиянам аннулировали право на пребывание в Черногории и выдали предписания о депортации.
В полиции подчеркнули, что операция была направлена на предотвращение потенциально опасной деятельности. При этом о предъявлении Звинчуку и его спутникам уголовных обвинений не сообщалось.
Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил проведение операции. По его словам, у властей имелись серьезные основания для проверки деятельности группы, однако часть информации останется в распоряжении спецслужб.
«Институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — заявил глава правительства.
В чем именно заключалась угроза национальной безопасности со стороны команды «Рыбаря», премьер-министр Черногории так и не пояснил.
Что рассказал Михаил Звинчук
После освобождения Михаил Звинчук записал видео вместе с супругой Валерией и рассказал об обстоятельствах задержания. По его словам, полицейские пришли к съемочной группе около 07:00.
Накануне журналисты обратились за разрешением на съемку документального фильма внутри Цетинского монастыря. Они связались с митрополитом, однако ответа так и не получили.
«Досматривали нас без протокола, без ничего, вещи, технику — абсолютно все», — рассказал основатель «Рыбаря».
По словам журналиста, группу продержали около восьми часов, после чего освободили. При этом изъятую съемочную аппаратуру россиянам так и не вернули.
«Ладно, мы с Валерией к этому делу привычные, во всяких интересных местах постоянно это изымают, а ребят-операторов жалко. У них техника арендная, и ее, к сожалению, аккредитовали на ряд форумов, куда они теперь не попадут», — рассказал Звинчук.
По его словам, российское посольство направило официальную ноту, чтобы добиться возвращения оборудования.
Звинчук поблагодарил дипломатов и общественность за помощь в освобождении группы.
«Мальчик, водочки принеси, мы летим домой!» — завершил он свое обращение.
Позднее в телеграм-канале «Рыбарь» подтвердили, что Звинчук и его спутники направляются в Россию после выдворения из Черногории.
Представители проекта поблагодарили Марию Захарову, сотрудников Министерства иностранных дел и российских дипломатов в Черногории и Сербии за оказанную помощь.