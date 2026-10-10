Фильм, который не успели снять. За что в Черногории задержали команду «Рыбаря»

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и четверых его спутников задержали в Черногории по подозрению в деятельности, угрожающей национальной безопасности. Спустя восемь часов россиян освободили и выдали предписания о депортации. Что стало причиной задержания и как на него отреагировали в России — в материале 360.ru.

Как задержали команду «Рыбаря»

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан на берегу Которского залива. Вместе с ним в руки полиции попали супруга Валерия и трое сотрудников проекта — Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко. Операцию провели сотрудники полиции и Агентства национальной безопасности Черногории. Издание Vijesti опубликовало фотографии задержанных возле пятизвездочного отеля Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay. По данным редакции, именно там остановилась российская съемочная группа. Источники журналистов в силовых структурах заявили, что получили информацию о визите команды Звинчука еще до ее прибытия и несколько дней наблюдали за россиянами.

Внимание силовиков привлек телеграм-канал «Рыбарь» с аудиторией около 1,5 миллиона подписчиков. Черногорские силовики охарактеризовали проект как российскую информационную сеть, связанную с пропагандой и иностранным влиянием.

Задержание основателя канала и съемочной группы объяснили пресечением предполагаемой гибридной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны. По словам источников, российская команда планировала снять документальный фильм о предстоящих изменениях визовой политики Черногории. Собеседники журналистов полагали, что авторы намеревались представить евроинтеграцию как процесс, угрожающий туризму. На чем основывались выводы о содержании еще не снятого фильма, авторы материала не уточнили.

Фото: Википедия

Тему визовой политики Звинчук публично обсуждал накануне задержания. В эфире телеканала «Соловьев Live» 8 октября он рассказал, что приехал в Черногорию и обратил внимание на опасения местных туроператоров, ожидающих сокращения туристического потока после введения виз для россиян.

В редакции «Рыбаря» заявили, что Звинчук и его спутники находились в Черногории на законных основаниях. По словам представителей проекта, журналисты планировали съемки в Цетинском монастыре, для которых заранее направили официальный запрос. Цетинский монастырь — резиденция Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви. В нем хранится десница Иоанна Крестителя, в свое время переданная в дар российскому императору Павлу I. После революции святыню вывезли из России, а в 2006 году временно привезли обратно для поклонения верующих. Тогда реликвия также побывала в Белоруссии и на Украине. В редакции подчеркнули, что никаких нарушений местного законодательства участники съемочной группы не совершали. После задержания команда проекта связалась с МИД России и попросила о помощи в освобождении коллег.

Как в России отреагировали на задержание Звинчука

Российское посольство в Черногории потребовало от местных властей объяснить причины задержания Михаила Звинчука и его спутников, а также обеспечить к ним консульский доступ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего и поддерживают контакт со всеми заинтересованными сторонами. «Работа ведется, проясняем обстоятельства, находимся со всеми в контакте», — заявила Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что дипломаты займутся защитой прав задержанных. Он также предупредил об опасности поездок в европейские страны.

«Наши дипломаты будут выяснять причины задержания и, как в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав», — подчеркнул представитель Кремля.

Фото: РИА «Новости»

Резко отреагировал на произошедшее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что россиянам не стоит посещать европейские страны даже с добрыми намерениями, поскольку там, по его мнению, на них объявлена охота. Главный редактор RT Маргарита Симоньян предположила, что задержанных могут передать Украине, после чего их возвращение в Россию станет сложнее. «Вернем, конечно, но натерпятся коллеги», — написала она. Симоньян призвала россиян воздерживаться от поездок в страны, в безопасности пребывания в которых они не уверены, даже если формально въезд туда разрешен.

Почему власти Черногории решили депортировать Звинчука

Полиция Черногории сообщила, что после проверки пятерых граждан России их дальнейшее пребывание в стране признали угрозой национальной и внутренней безопасности. На основании закона об иностранцах россиянам аннулировали право на пребывание в Черногории и выдали предписания о депортации.

В полиции подчеркнули, что операция была направлена на предотвращение потенциально опасной деятельности. При этом о предъявлении Звинчуку и его спутникам уголовных обвинений не сообщалось.

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил проведение операции. По его словам, у властей имелись серьезные основания для проверки деятельности группы, однако часть информации останется в распоряжении спецслужб. «Институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — заявил глава правительства. В чем именно заключалась угроза национальной безопасности со стороны команды «Рыбаря», премьер-министр Черногории так и не пояснил.

Что рассказал Михаил Звинчук

После освобождения Михаил Звинчук записал видео вместе с супругой Валерией и рассказал об обстоятельствах задержания. По его словам, полицейские пришли к съемочной группе около 07:00. Накануне журналисты обратились за разрешением на съемку документального фильма внутри Цетинского монастыря. Они связались с митрополитом, однако ответа так и не получили. «Досматривали нас без протокола, без ничего, вещи, технику — абсолютно все», — рассказал основатель «Рыбаря».

Фото: Рыбарь / «ВКонтакте»

По словам журналиста, группу продержали около восьми часов, после чего освободили. При этом изъятую съемочную аппаратуру россиянам так и не вернули. «Ладно, мы с Валерией к этому делу привычные, во всяких интересных местах постоянно это изымают, а ребят-операторов жалко. У них техника арендная, и ее, к сожалению, аккредитовали на ряд форумов, куда они теперь не попадут», — рассказал Звинчук. По его словам, российское посольство направило официальную ноту, чтобы добиться возвращения оборудования. Звинчук поблагодарил дипломатов и общественность за помощь в освобождении группы. «Мальчик, водочки принеси, мы летим домой!» — завершил он свое обращение. Позднее в телеграм-канале «Рыбарь» подтвердили, что Звинчук и его спутники направляются в Россию после выдворения из Черногории. Представители проекта поблагодарили Марию Захарову, сотрудников Министерства иностранных дел и российских дипломатов в Черногории и Сербии за оказанную помощь.