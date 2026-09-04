В Еврокомиссии рассказали о планах ограничить визы для россиян

Власти Евросоюза в течение ближайших недель проведут серию встреч, на которых обсудят новые ограничительные меры против России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

В публикации говорится, что запланировано введение санкций против примерно 1,6 тысяч человек и организаций. Также европолитики рассматривают ограничения на выдачу туристических виз россиянам, ужесточение правил передвижения российских дипломатов и действия против судов, которые в ЕС относят к «теневому флоту».

Ранее издание Politico сообщило о разработке новых антироссийских санкций в Европе. Представить пакет мер должны в октябре на совещании лидеров Евросоюза.