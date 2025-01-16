Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве признал, что инициатива в зоне спецоперации на востоке страны принадлежит российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть», — заявил он.

При этом глава киевского режима объяснил утрату инициативы замедленными поставками вооружения для укомплектования бригад ВСУ.

В начале года бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой назвал места новых вероятных ударов украинских боевиков после провального вторжения в Курскую область. По его словам, им может оказаться белгородский городской округ Шебекино.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп урежет финансирование Киева из-за провалов украинской армии на линии фронта, так как он не политик, а бизнесмен, не желающий просто терять деньги.