Раскрыто число человек, умирающих каждый час из-за одиночества

ВОЗ: по всему миру каждый час умирают около 100 человек из-за одиночества

Проблема одиночества приобрела глобальный характер, причем ежегодно по всему миру умирает около 100 человек каждый час по этой причине. Об этом говорится в глобальном отчете комиссии Всемирной организации здравоохранения по социальным связям.

«Одиночество связано с примерно 100 смертями каждый час — более 871 000 смертей в год. Крепкие социальные связи могут привести к улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни», — подсчитали в организации.

Специалисты отметили, что каждый шестой человек в мире страдает от одиночество, которое негативно влияет на психическое и физическое состояние. При этом оно не ограничивается определенным возрастом.

Самой уязвимой группой оказались молодые люди в возрасте от 13 до 29 лет. Согласно отчету ВОЗ, они проживают в странах с низким и средним уровнем дохода.

По словам сопредседателя комиссии Чидо Мпемба, молодые люди даже в цифровом мире, где все взаимосвязано, испытывают одиночество. Эту проблему можно решить, интегрировав социальные связи во все сферы, начиная от цифрового доступа и заканчивая образованием и занятостью.

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