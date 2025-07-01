Ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Ульяновска и Саратова

Запрет на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ульяновска и Саратова. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска», — написал он.

Также Кореняко заявил об аналогичной ситуации в Саратове.

Ранее беспилотник сбили в Таганроге. Из-за падения обломков дрона разбились стекла в одном из домов. Как заявила глава города Светлана Камбулова, происшествие случилось на улице 7-я Садовая площадка. В результате ЧП никто не пострадал.

Мэр города провела экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на месте случившегося. Также открыли оперативный штаб, чтобы выяснить объемы повреждений.