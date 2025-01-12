«Убытки срежет». На Украине признали правду о Трампе и СВО

Полковник Стариков: Трамп срежет убытки по Украине из-за провалов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Новый президент США Дональд Трамп урежет финансирование Украины из-за провалов ВСУ на линии фронта. Об этом в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт» рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Трамп оценивает по-другому, он ведь не политик, он — бизнесмен. Он думает: а зачем деньги кидать туда, где ничего нет? Поэтому он убытки и срежет», — заявил полковник.

Украина ежедневно теряет территории, время на стороне России, подчеркнул Стариков. Трамп не станет давать деньги стране, которая не может удержать территории.

Поведение Зеленского указывает на патовость ситуации, заявили в Раде. Публичный отказ Трампа о принятии Украины в НАТО говорит об отсутствие у Зеленского какого-либо плана по достижению «перемоги».

Депутат Рады Александр Дубинский ранее заявил, что Зеленский является последним препятствием для урегулирования конфликта. За мир выступает весь остальной мир, передало слова политика Радио Sputnik.

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