Слова президента Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов на Украине назвали отговоркой, не выдерживающей критики с точки зрения истории. Об этом американский журналист Рик Санчез заявил во время интервью постпреда России при ООН Василия Небензи в эфире YouTube-канала .

Журналист согласился с российским дипломатом, назвавшим главу киевского режима «просроченным президентом», так как срок Зеленского в качестве главы государства уже закончился. При этом добавил, что ему, как американцу, это очень важно.

Санчез напомнил о том, что даже Авраам Линкольн в разгар Гражданской войны в США понимал, что выборы необходимо провести. Несмотря на то, что в то время «везде была бойня, лилась кровь».

«Линкольн едва на них не проиграл, но проводить не отказался. Так что отговорка в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики по крайней мере с исторической точки зрения», — подчеркнул журналист.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев к свержению режима Зеленского. Он напомнил, что он отменил выборы, подавил свободу и привел страну к катастрофе.