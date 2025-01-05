Названы места новых вероятных ударов ВСУ после провала в Курской области

Боец ЧВК «Вагнер» Луговой: ВСУ после провала под Курском могут пойти на Шебекино

Провалившаяся контратака ВСУ в Курской области стала либо отвлекающим маневром, либо попыткой показать Западу хоть какие-то успехи. Украинские боевики на этом не остановятся, заявил в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Отвечая на вопрос о новых возможных точках удара, он назвал белгородский городской округ Шебекино, около которого сконцентрированы вражеские силы.

«Для них очень важен медийный факт, что мы вторглись на территорию Российской Федерации. Дойти до какой-нибудь маленькой деревушки или хутора, у администрации сфотографироваться, для них это очень важно», — заявил Луговой.

Второй возможной целью украинских боевиков он назвал дорогу на стыке Брянской и Курской областей, через которую снабжается группировка «Север». Луговой отметил, что вражеская группировка там уже есть, но она постоянно маневрирует.

«Если рассматривать, как стратегическую операцию, то там более логично, потому что там идет эта трасса, которая [связывает] Рыльск, Льгов и Курск. И там рельеф местности позволяет. Потому что очень много полос, где можно спрятать технику, окопаться и создать фортификационные сооружения», — добавил собеседник 360.ru.

Министерство обороны России сообщило, что украинские боевики утром в воскресенье, 5 января, совершили попытку контратаки в районе хутора Бердин Большесолдатского района Курской области для остановки наступления российских войск. На этот участок вражеское командование перебросило штурмовую группу с двумя танками и 12 броневиками. Контратаку отбили войска группировки «Север». В ходе боев украинские боевики потеряли два танка и семь бронированных машин.