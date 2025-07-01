Состояние орангутанга в Крыму ухудшилось после курения вейпа

Ухудшилось состояние орангутанга Даны из крымского парка Тайган, которого студентка угостила вейпом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, обезьяна лежала весь день на месте и отказывалась контактировать с кем-либо. По предварительной информации, она могла проглотить картридж для электронной сигареты, в которой были 2,5-3 миллилитров никотиновой жидкости.

Попадание этого вещества в желудок очень опасно и может привести к сильному отравлению. Завтра Дану отправят на повторное обследование и сделают ей рентген.

Ранее в Сети появилось видео, где девушка в парке дала покурить электронку обезьяне. Она засунула сигарету ей в рот, а животное затянулось. После ЧП орангутанга отправили на обследование, но ничего серьезного не нашли. Девушку решили не пускать в парк.

Ранее еноты занялись сексом на крыше такси в Сочи. Местная Госавтоинспекция оштрафовала водителя за перевозку животных подобным образом.